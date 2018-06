Cospedal:España no puede pagar favores a quienes han hecho presidente Sánchez

La candidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha dicho hoy que España no puede pagar favores a aquellos que han hecho presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, que hoy se ha reunido con lehendakari Íñigo Urkullu.

"Nosotros tenemos derecho a que se respete la dignidad para las víctimas del terrorismo, que se respete la memoria y la justicia para las víctimas", ha declarado a los periodistas en Almería antes de participar en un encuentro con afiliados.

Sobre su candidatura a la Presidencia del PP, ha dicho que es la de "muchos compañeros del partido" y que tiene un objetivo "fundamental, que es unir al PP y que salga el día 21 como un partido fuerte y unido con el afán y la moral de victoria de ganar las elecciones municipales, autonómicas y generales, y también las elecciones europeas".

Ha señalado que se trata de poner "por encima de todo" los principios y los valores de su partido y del centro derecha español para "ofrecérselos a todos los españoles para defender la libertad, el patriotismo constitucional" y para que en España no haya quienes "se puedan saltar la ley porque tengan intereses distintos".

Asimismo, ha sostenido que es una candidatura "global" de la que forman parte concejales y alcaldes que pretende recuperar la "esencia" de su partido para que "no sea la copia de nadie" y no tenga "vergüenza" de defender los valores y principios del PP.

Por otro lado, al ser interpelada por una posible lista de integración, ha recordado que los candidatos están en el momento de pedir los votos de los afiliados, aunque ha manifestado que espera que "al final" sea posible llegar a "una lista de todos, una lista unida".

"Yo me he presentado para eso, para sumar, para integrar. Porque todos hacemos falta en el PP. Esta no es una candidatura de nombres propios, es una candidatura de partido. Y eso para mí es lo más importante", ha concluido.