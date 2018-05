Cospedal ve "tendencioso" que sentencia Gürtel dude de credibilidad a Rajoy

(Actualiza la NA2039 con más declaraciones de María Dolores de Cospedal)

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha considerado "muy poco jurídico y muy tendencioso" el argumento de la sentencia de Gürtel por el que se pone en duda la credibilidad al testimonio del presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy.

En su comparecencia en la comisión que investiga en el Congreso la presunta financiación ilegal del PP, Cospedal ha señalado que también por esa razón su partido va a recurrir la sentencia.

La 'número dos' del PP se ha referido así a la parte de la sentencia que pone en duda la credibilidad de Rajoy y otros testigos en el juicio al negar la existencia de una caja B en el PP.

"Que un juez quite credibilidad a un testigo" porque considere que "si dice lo contrario es malo para él me parece un argumento muy poco jurídico y muy tendencioso, con todo el respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional pero con toda mi disconformidad, por eso la vamos a recurrir", ha señalado Cospedal.

Y al volver a ser cuestionada por este asunto y por el argumento del tribunal por parte del diputado socialista Artemi Rallo, ha respondido a este portavoz con otra pregunta "¿Es que los jueces son infalibles, señoría?".

Después, en sus respuestas al diputado de Podemos Txema Guijarro, que le ha dicho si le parece normal que "no pase nada" y Rajoy no dimita después de que el tribunal de Gürtel dude de su testimonio, Cospedal ha señalado que lo que no ve normal es que se utilice un argumento "plenamente subjetivo" para tratar un asunto que "no tiene nada que ver con el fallo".

Ha lamentado además que el tribunal haya recurrido a ese argumento subjetivo para "descalificar" la prueba testifical de Rajoy.

"No me parece normal que en un país democrático pueda pasar eso en una sentencia", ha añadido Cospedal.