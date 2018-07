De Cospedal: "Renovarse o morir, os ofrezco orgullo y valores PP y victoria"

La secretaria general del PP y candidata a la presidencia del partido, María Dolores de Cospedal, ha ofrecido hoy en Palma su último mitin con ocasión de las primarias del partido, en el que ha defendido la necesidad de "renovarse o morir" y ha prometido: "Os ofrezco orgullo y valores del PP y victoria".

En un encuentro con militantes en el que ha estado acompañada por Biel Company, presidente del partido en las islas, Cospedal ha dicho que "sin un partido fuerte, cohesionado y unido no ganamos elecciones" y "sin un partido fundamentado en valores y principios no ganamos elecciones".

También ha ofrecido "unidad" porque "aquí nadie sobra", ha afirmado Cospedal, que se ha mantenido que, con las primarias de mañana y el congreso del PP de los días 20 y 21, es "el momento de recomponer nuestro partido y que el centro derecha español vuelva a su casa".

Cospedal ha reconocido que el partido ha pasado por "muchos problemas" y "desengaños", como la corrupción, pero ha apostado por la "fortaleza" del PP para volver a gobernar, para lo cual ha requerido el apoyo de los militantes porque "un proyecto ganador necesita un gran partido detrás".

En un tono emotivo, Cospedal ha desvelado que siente que todo lo que ha pasado en su vida le ha conducido hasta este momento de aspirar a liderar el centro derecha en España, para lo cual cuenta con el apoyo de sus padres, que no querían que se presentara, y de su hijo, Ricardo, que le animó para que no se arrepintiera después de no haberlo intentado, a pesar del sacrificio familiar y el desgaste que la vida pública acarrea.

Cospedal ha dejado claro que el resto de candidatos son "compañeros de partido" y que sus "adversarios están fuera del PP". "Lo más importante es no abrir heridas que no se puedan cerrar", ha subrayado Cospedal, que ha abogado por defender los valores e ideales del PP con "uñas y dientes", como el derecho a la libertad, la iniciativa privada, la solidaridad territorial, la unidad nacional y la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos "vivan donde vivan".

Cospedal ha subrayado que el PP es "el primer partido de España" y que es momento de recuperar el voto y el afecto de los que han dejado de apoyarles. "Somos el referente del centro derecha español y es momento que vuelvan a su casa, tenemos que llegarles al corazón", ha propuesto.

También ha dicho que la renovación del PP no pasa por ser una "fotocopia" de Ciudadanos (Cs) porque el PP es el "original". Sobre la concurrencia de hasta seis candidatos a la presidencia del PP, Cospedal ha señalado que esto muestra la "riqueza" del partido, que es una formación que pertenecen a los "militantes de base".