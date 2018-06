Cospedal: quiero ser la primera mujer que presida el PP y el Gobierno

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado hoy su candidatura para liderar el PP: "Quiero ser la primera mujer que presida el PP" y "el Gobierno de España".

En su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP de Castilla-La Mancha, Cospedal ha anunciado su candidatura ante unos 150 de dirigentes 'populares' castellanomanchegos, que han reaccionado con una ovación y al grito de "presidenta, presidenta".

Cospedal ha subrayado que la suya es "una propuesta de integración y de suma positiva para el futuro" con la que propone "recuperar la unidad del centro-derecha español".

"Quiero ser la primera mujer que presida el PP y quiero ser la primera mujer que presida el Gobierno de España", ha afirmado Cospedal y para lograrlo ha ofrecido su experiencia como secretaria general del partido desde hace más de una década, como ministra de Defensa y como presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, su ilusión y su "calidad en el trabajo".

Ante lo que "se ha dicho y escrito estos días sobre los motivos apócrifos" de su candidatura, y sin citar expresamente a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría, ha querido aclarar "de forma rotunda" que una decisión de este calado "no se toma a la contra, contra nadie, sería muy mezquino", sino que en su proyecto caben todos los militantes y afiliados.

"Ofrezco lo que sé que podemos construir ente todos, un partido ganador y de gobierno; ilusión y experiencia, ofrezco trabajo, unidad y victoria. Ofrezco victoria, victoria y victoria", ha asegurado Cospedal, que ha subrayado que presenta su candidatura "con sentimientos mezclados de responsabilidad, de ilusión, de confianza y sentido del deber, desde la llamada al servicio y desde la fe inquebrantable en el PP".

Ha reivindicado que, como secretaria general, "siempre" ha dado la cara y ha aseverado que siempre la dará, incluso por encima de su interés personal, "de cualquier consideración, de cualquier cálculo" de perjuicio a su imagen y "por encima del instinto de autoprotección".

"Me he equivocado en muchas ocasiones, pero creo humildemente que la responsabilidad y el sentido del deber me ha llevado en muchas otras a comportarme como se esperaba de mí, defendiendo el buen hacer de los muchos luchadores del PP, dando la cara por la honorabilidad de nuestras siglas, que se han visto inusitadamente salpicadas por quienes no las respetaban", ha denunciado Cospedal.

Así, ha resumido que ha vivido "momentos muy felices" en el partido y también "duros e ingratos": "Me he enfrentado a individuos que nos engañaron a todos, robaron a nuestras espaldas y robaron al propio partido individuos que ensuciaron con sus delitos las siglas del partido y que hoy están donde tienen que estar".

Cospedal, que ha sido interrumpida en múltiples ocasiones por los aplausos de los presentes, ha explicado que, desde que supo que Mariano Rajoy dejaría la Presidencia del partido, se ha planteado qué decisión debería tomar, y la ha tomado en primer lugar, pensando en "que fuera la más beneficiosa para el futuro del PP" y en segundo lugar, tras consultarlo con sus seres queridos y haber meditado sobre su experiencia personal, profesional y política.

También ha recordado que se ha llegado a este momento tras la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno central, por lo que tras criticar esta circunstancia, ha subrayado que su proyecto también defiende la unidad de España, al tiempo que ha dedicado palabras a las víctimas del terrorismo.

Tras finalizar el acto, los asistentes han comenzado a firmar los avales, que se presentarán mañana en la sede nacional del PP junto con el resto de apoyos de las demás comunidades autónomas.

Además, a la salida del acto en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que ha hablado ya con Mariano Rajoy para comunicarle su decisión y que éste le ha deseado "mucho ánimo".