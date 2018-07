Cospedal prefiere estar en la oposición antes que ser presidenta como Sánchez

La candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha asegurado hoy en Salamanca que prefiere estar en la oposición "hasta conquistar el corazón de los españoles" y que no quiere ser presidenta del Gobierno como Pedro Sánchez "a costa de lo que sea".

Acompañada por los presidentes del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Salamanca, Javier Iglesias, la precandidata ha celebrado un encuentro con afiliados en el que ha destacado la importancia de que el proceso de elecciones primarias en el PP se haga bien para que el partido tenga "estructura y solvencia".

Ha apelado a la unidad y a la capacidad de los 'populares' de "saber hacer de la necesidad una virtud", e instado al orgullo y "sin complejos" para ser el referente del centro derecha español.

Cospedal se ha referido a las medidas que tuvo que adoptar el Gobierno de Mariano Rajoy para afrontar la crisis y a que han tenido que gobernar en esta segunda legislatura con "una mano atada a la espalda" porque han tenido unos socios que, precisamente, "leales no eran y tanto es así que su actitud muchos pensamos que provocó una moción de censura", ha apostillado en velada crítica a Ciudadanos.

Sobre la renovación en el partido ha sostenido que no sólo consiste en "un cambio de caras", sino de "actitud y un espíritu de mejora constante" y que es bueno que se pueda tener "un debate interno, pero no una lucha. Aquí no se pueden abrir heridas porque el día 22 -el 20 y 21 es el congreso- cuanto menos tengamos que coser, mejor".

Cospedal se ha mostrado convencida de que el PP saldrá del proceso de primarias "más unido que nunca" y que todos van a estar a "la altura de las circunstancias".

Su candidatura se ha presentado para "unir, para integrar" para que estén todos, "para que nadie sobre y para aprovechar toda la experiencia, el conocimiento, la vitalidad y la savia nueva".