Cospedal: los militantes prefieren a quienes dan la cara y no se esconden

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido hoy que siempre es bueno dar la cara como hizo ella frente a los corruptos en su partido, y se ha mostrado convencida de que los militantes prefieren a alguien que dé la cara en lugar de a quienes se esconden.

"Dar la cara siempre es bueno, es duro porque te la parten, pero es bueno", ha afirmado en TVE la dirigente popular, una de los siete aspirantes a presidir el PP tras la marcha de Mariano Rajoy.

Ha subrayado que como secretaria general ha defendido al partido de temas que no tenían que ver directamente con ella, porque los militantes no se merecían que el partido estuviera "manchado" por "corruptelas" o "robos" cometidos por personas vinculadas con el PP en el pasado.

Pero ha asegurado que no se arrepiente de haberlo hecho, aunque ha dicho ser consciente de que ha perjudicado su imagen. "Lo sé muy bien; esto es un coste siempre de dar la cara, pero francamente no me arrepiento de nada", ha recalcado.

Y ha añadido que "si eso se considera como un perjuicio en vez de un haber, entonces esto sería un partido distinto del que yo creía y entonces no merecería la pena, pero una es como es".

En cualquier caso, ha dicho que si es positivo o negativo lo tendrán que decidir los afiliados, en cuya candidatura quiere que se vean reflejados, tras lo que ha destacado que lleva con "orgullo" haber sido la secretaria general que ha impulsado la participación de la militancia en la elección del nuevo presidente del partido.

Cospedal ha advertido de que sale a "ganar todo" y ha asegurado que si lo consigue, quiere contar "con todo el mudo, en la posición que esté".

"Creo que esto es lo mejor para el Partido Popular porque de este proceso tenemos que salir más unidos y contar con todo el mundo, por descontado", ha insistido.