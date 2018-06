Cospedal defiende su experiencia de gobierno: "No estamos para experimentos"

María Dolores de Cospedal ha defendido hoy su experiencia de gobierno y su victoria en dos comicios en Castilla-La Mancha como aval de su candidatura a presidir el PP y el Ejecutivo central, ya que, según ha afirmado: "Ahora no estamos para experimentos porque España está en un momento muy delicado".

Durante un encuentro con afiliados en Murcia, Cospedal ha apelado a su conocimiento de las instituciones, su paso por el Ministerio de Defensa y "saber lo que es un ayuntamiento y una comunidad autónoma", al tiempo que ha defendido los equipos "donde haya juventud y experiencia".

En su intervención, la candidata a presidir el PP ha recordado que se encontró un "partido destruido" en Castilla-La Mancha, que tuvo que "recomponerlo desde abajo" y tener opciones de ganar elecciones, y ha apostillado que "eso hay a algunos que no les gusta, pero a mí sí porque creo en las voluntades unidas".

"Es importante tener experiencia en ganar elecciones y, humildemente, yo he ganado donde nunca antes lo había hecho el PP, a la izquierda de Castilla-La Mancha", ha declarado Cospedal.

Aunque ha defendido la necesidad de que haya "savia nueva constantemente" y ha apostillado que siempre ha contado con "jóvenes" en sus candidaturas, la ex ministra de Defensa ha alertado de que la "renovación" no puede servir para transformar al PP en "otro partido". "No quiero ser una copia mala de Ciudadanos, somos el original, ellos son la copia, por cierto nada buena".

"Es más fácil ponerse de canto pero lo de uno hay que defenderlo, aunque haya sido muchas veces perjudicial para mí", ha remarcado en cuanto a su papel como secretaria general ante los casos de corrupción, y ha asegurado que no piensa decir "nada malo" de los restantes candidatos porque son compañeros y tras el congreso del 21 de julio el partido saldrá "unido".

Cospedal ha sido presentada en el acto por el presidente del Gobierno murciano y del PP, Fernando López Miras, ha defendido el apoyo de la candidata al frente de la secretaría general "en los momentos más difíciles" para la organización territorial, en alusión a la crisis política causada por los casos judiciales del anterior líder del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras.