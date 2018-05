Consejero vasco a Rivera: si no quiere el apoyo del PNV, él se lo pierde

PARTIDOS PNV

Madrid, 24 may (EFE).- El consejero de Hacienda en el Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha respondido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que hoy se ha comprometido a no buscar el respaldo de los nacionalistas vascos si gobierna la próxima legislatura, que "si no quiere el apoyo del PNV, él se lo pierde".,En declaraciones a los medios al término de un acto en Madrid con inversores para presentar el "Bono sostenible Euskadi", Azpiazu ha subrayado que el PNV es un partido "serio y responsable" que