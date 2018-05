"Ciudadanía", una reflexión del poder social en la política del siglo XXI

Desarrollando Ideas (d+i), el Centro de Liderazgo a través del Conocimiento de la consultora Llorente & Cuenca, ha presentado esta mañana el libro "Ciudadanía", que aborda una reflexión sobre el poder que tiene la sociedad en la política del siglo XXI y el desafío que supone para la misma evitar ser instrumentalizada con fines electorales.

El texto, que se enmarca dentro de la serie "Desafíos", recopila artículos e informes realizados durante el año 2017 por los profesionales de la firma en los que se analizan los nuevos desafíos a los que se enfrenta la sociedad, como las nuevas tecnologías, y cómo la ciudadanía debe enfrentarse a ellos lo mejor posible.

En el prólogo, el presidente de Llorente & Cuenca, José Antonio Llorente, dice que la sociedad vive un proceso de empoderamiento ciudadano y que todo lo que se comunique deberá estar basado en hechos, porque hoy se demanda "una comunicación con sentido ético y una hipertransparencia impuesta por la transformación digital".

Para presentar el libro en Madrid, ha intervenido el escritor y filósofo Daniel Innerarity, quien ha explicado que el problema de la democracia actual es que "presupone unos actores que ella misma es incapaz de producir" y que esto produce que los ciudadanos no sean capaces de entender bien la política del siglo XXI y por ello pueden "ser fácilmente instrumentalizados".

"El sistema político no consigue hacer visible a la gente corriente los problemas", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que las viejas instituciones que mediaban en este asunto, como los sindicatos, partidos políticos y periódicos, ya "no cumplen bien".

Para este experto, la gran cuestión es saber cómo los ciudadanos pueden recuperar el poder de pedir cuentas a los políticos. "No es tanto el conocimiento, sino comprender la lógica de la política para entender de qué va. La política es un régimen de opinión".

Innerarity reconoce que para que la sociedad adquiera competencia para juzgar adecuadamente hay que superar problemas como las noticias falsas, la proliferación de datos y el "spam político", por lo que ha apostado por "la economía de la información y de la atención" para evitar distracciones en lo banal.

También ha analizado la idea de delegar en expertos que asesoren a la sociedad, si bien ha indicado que éstos "no se ponen de acuerdo": "No nos podemos fiar absolutamente de los expertos porque no son neutrales".

El escritor ha subrayado que hay que preocuparse más en la competencia del sistema político, no en la de las personas, puesto que "como individuos no podemos combatir la ignorancia, tenemos que hacer más democracia". Por ello, ha apostado por "mejorar la capacidad del sistema político para actuar de forma más inteligente".