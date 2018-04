Cinco mujeres iraníes se disfrazan de hombre para entrar en un estadio de fútbol

Una peluca, la barba maquillada y la camiseta del Persépolis. Esos son los complementos que tuvieron que utilizar cinco mujeres iraníes para ir a ver cómo su equipo, el Persépolis, se proclamaba campeón de la Pro League del Golfo Pérsico.

La explicación es sencilla, en Irán las mujeres tienen prohibido el accesos a los campos de fútbol, y estas aficionadas se las tuvieron que ingeniar y burlar la seguridad del estadio donde su equipo se jugaba el título.

El periodista iraní Sobhan Hassanvand publicó en su perfil una imagen de las mujeres en el estadio y también un vídeo.

5 girls sneak in Azadi Stadium in disguise to celebrate Persepolis championship in Iran's Persian Gulf Pro League pic.twitter.com/7VgUi4aQmA

VIDEO: Iranian girls who sneaked in Azadi Stadium in disguise cheer their team



via: @MahboobKhansari pic.twitter.com/ir1DgNeHMC