Un centenar de personas se concentra contra actitudes "xenófobas" de Torra

Diversas asociaciones vinculadas a la izquierda han rechazado hoy la investidura de Quim Torra como president debido a las actitudes "xenófobas" que ha mostrado "a través de escritos y durante su trayectoria", han asegurado hoy algunos de sus representantes en una concentración en Barcelona.

Un centenar de personas se ha concentrado frente al Arc de Triomf de la capital catalana para protestar contra la investidura de Torra como presidente de la Generalitat, en una manifestación improvisada que ha sido convocada a través de las redes sociales y a la que se han adherido diversas asociaciones y entidades.

Durante la concentración, los manifestantes han exclamado consignas como "que no nos divida un presidente xenófobo", "no al racismo", "no queremos un presidente fascista" y "catalanes somos todos".

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta de Federalistes d'Esquerres, Mireia Esteve, ha destacado la trayectoria del presidente electo Torra como "activista xenófobo" y lo ha criticado por "dedicarse a escribir artículos excluyentes con desprecio absoluto hacia los españoles de aquí y del resto de España".

La vicepresidente de la entidad ha criticado el "menosprecio" de Torra "a las instituciones catalanas" y ha afeado que "no tenga nada mejor que hacer que irse mañana a Berlín a reunirse con Carles Puigdemont, un señor huido de la justicia".

Por su parte, la portavoz de Recortes Cero, Núria Suárez, ha sostenido que "no se puede permitir" investir como presidente a una persona "que ha hecho escritos de tipo xenófobo y racista", y ha constatado en nombre de las entidades presentes: "No estamos de acuerdo con que nos enfrenten y se genere odio".

"Nos parece importante, sobretodo desde posiciones de izquierda, demostrar que no estamos de acuerdo con el nombramiento de un presidente que tenga estos posicionamientos", ha mantenido la portavoz, que ha añadido que "no es problema de unos tuits, sino de unas declaraciones y una trayectoria".

Finalmente, el presidente de la asociación Alternativa Ciudadana Progresista, Vicente Serrano, ha constatado que "el elegido para ser president es una persona que exterioriza el supremacismo implícito en el nacional-secesionismo".

Aunque las críticas de los representantes de estas entidades se han referido el perfil independentista de Torra, han apuntado que la convocatoria de protesta era "abierta" a todas las ideologías, incluyendo a los independentistas, ya que el foco de la denuncia eran los escritos, tuits y declaraciones del presidente electo.