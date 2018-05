Catalá denuncia el aquelarre de Podemos con PSOE y PDeCAT contra el Gobierno

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha echado en cara hoy a Podemos haber organizado un "aquelarre" contra el Gobierno uniéndose al PSOE y al PDeCAT, y ha negado que la sentencia del caso Gürtel condene al PP o a alguno de sus dirigentes, como ha afirmado la portavoz de la formación morada, Irene Montero.

Catalá ha respondido así en la sesión de control al Gobierno a la portavoz de Unidos Podemos, quien le ha pedido que valore la sentencia que "condena a dirigentes de su partido, y a su propio partido, por corrupción", y el ministro le ha asegurado que la resolución judicial no condena al PP.

El titular de Justicia ha defendido que la sentencia "pese al cambio que hubo de magistrados en la sala, pese al cambio de ponente, pese a que entra en materias que no eran objeto del juicio, pese a que se declara que no tiene credibilidad un testigo, que no se para que lo querían si luego declaran que no tiene credibilidad, pese a todo eso no hay condena por corrupción al PP".

"Lo que han conseguido es organizar este aquelarre juntándose lo mejor de cada casa, con el PSOE de los ERE, el PDeCAT del 3 por ciento o con ustedes y su financiación, supuestamente, de Venezuela, de Irán o de hipotecas chollo a las que estamos acostumbrados. Ustedes y el señor Pedro Sánchez tienen hipotecas chollo, ¡qué suerte!", ha exclamado el ministro.

De esta forma ha respondido cuando Montero le ha reprochado que los jueces del caso Gürtel han "acreditado" un "modo de vida", no un "hecho aislado y puntual", sino "una actividad duradera y una organización constituida para delinquir".

"Eso dicen los jueces de su partido, que no es un partido, sino una organización para delinquir", ha espetado Montero, quien además ha recordado que la sentencia considera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "mintió" cuando declaró en la Audiencia Nacional.

"Lo peor" para Montero, sin embargo, es que ni Rajoy, ni la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que "aparecen en los papeles de Bárcenas", y estaban al frente del partido en ese momento, hayan dimitido.

Con estos hechos, según Montero, en cualquier otro país democrático "habrían dimitido" por "decencia, por usar las cloacas del Estado para destruir a los adversarios, por entregar dinero de los españoles a los poderosos a cambio de mordidas, por destrozar lo público y por robar mientras dicen no hay dinero para las pensiones".

"Esto les convierte en los más grandes enemigos de España y si fuesen un partido y no una organización para delinquir, el señor M.Rajoy ya habría dimitido y estarían ahora devolviendo hasta el último euro robado", ha enfatizado Montero.

Catalá, por su parte, ha recalcado que no hay "ninguna condena a ningún dirigente del PP ni al partido", y ha ironizado al afirmar que es posible que Montero -ocupada la semana pasada en problemas internos de su partido- no haya podido leer la sentencia que únicamente establece una "responsabilidad civil".

El ministro le ha recordado que el responsable a título lucrativo "no ha conocido que se ha cometido delito y no ha podido participar en él", y que la sentencia lo que dice es que "determinadas personas que no son militantes ni dirigentes del PP han podido cometer delitos".