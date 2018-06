Catalá: "El PP acata siempre las sentencias, las que nos gustan más y menos"

El exministro de Justicia Rafael Catalá ha asegurado hoy que el PP acata "siempre" las sentencias, tanto las que le "gustan más" como las que le gustan "menos", al ser preguntado sobre la del juicio a la rama valenciana de Gürtel que ha sido conocida hoy.

En declaraciones a la salida de la Junta Directiva Nacional del partido, Catalá se ha limitado a constatar este acatamiento, así como el "respeto" del partido al poder judicial.

Por su parte, la diputada Alicia Sánchez-Camacho ha explicado que no han podido ver aún esta sentencia, de la que ha señalado la "coincidencia" de que salga un día como hoy, pero ha considerado que el partido está ante una "nueva etapa" en la que lo importante es tener "un liderazgo fuerte" y dejar "atrás la corrupción".

Sánchez-Camacho ha insistido también en el "respeto" a las decisiones judiciales y no ha querido entrar a opinar sobre la sentencia no por falta de "voluntad", sino porque no la ha podido leer aún.

Ha añadido que el PP ha dado "siempre la cara" y las explicaciones necesarias y ahora lo importante es "tener un liderazgo fuerte y renovado" que permita estar "más unidos que nunca, más fortalecidos", e iniciar "una nueva etapa que deje atrás la corrupción y que abra muchas expectativas y oportunidades a los españoles".