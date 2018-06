Casado ve "malísimo" dato de inscripción que cree dificulta la participación

El candidato a presidir el PP y vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, ha asegurado hoy que la cifra de militantes inscritos para votar en el proceso interno para elegir presidente, un 7,63 % del total, es una noticia "malísima" y supone dificultar la participación de la militancia.

En declaraciones en el Congreso, ha dicho que este requisito puede implicar que acaben votando aquellos que están "más cercanos al organigrama", que son también los "más vulnerables a las presiones" que dice que se están haciendo desde algunas candidaturas.

Casado ha asegurado que esto "le preocupa" y ha pedido "autocrítica" porque si el partido no es capaz de ilusionar a sus propios afiliados, entonces tampoco podrá ilusionar a los votantes.

En todo caso, ha puntualizado que esta baja participación no beneficia "a ninguna" candidatura y, sobre todo, no beneficia ni al partido ni a los afiliados, ya que hará que su voz sea "minoritaria".

"Si la militancia no se inscribe no es que me perjudique, es que me duele porque quiere decir que no le está interesando este proceso", ha afirmado.

Por eso ha pedido un proceso "sin interferencias, sin presiones sin retratarse, sin firmas y sin fotos" y ha instado a hacer una reflexión para permitir votar a todos aquellos que regularicen sus cuotas hasta el 5 de julio, el día de la votación, algo que considera que sería "positivo".

Casado tiene previsto presentar un escrito de "reflexión", más que de denuncia, ante la Comisión Organizadora del Congreso para que lo estudie en su próxima reunión esta semana.

A este respecto, ha reconocido que es necesario respetar las reglas de juego y "acatar los reglamentos" aprobados pero considera que hay que hacer algo para revitalizar el partido y reconocer que algo se habrá hecho mal para tener esta "pérdida de interés" a la hora de participar en un proceso interno.