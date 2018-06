Casado dice que no es "la liebre ni la tercera vía de nadie"

El candidato a la Presidencia del PP y diputado por Ávila, Pablo Casado, ha afirmado en la capital abulense que no es "ni la liebre de nadie, ni la tercera vía de nadie", tras reconocer que ha recibido "ofertas" por parte de otras candidaturas.

Casado, que ha participado en Ávila en un acto con afiliados tras haber estado en León y Palencia, ha asegurado a los periodistas que va a llegar "hasta el final", porque si hubiese querido integrar en otra candidatura, no se habría presentado a este proceso.

Al ser preguntado si había recibido presiones para integrarse en la lista de otros candidatos, el diputado por Ávila ha reconocido que lo que ha recibido han sido "ofertas", aunque ha dicho no revelar nunca "conversaciones privadas".

"Yo voy a ir hasta el final. Si me hubiese querido integrar en una candidatura, no me habría presentado", ha sostenido, antes de señalar que se dedicaría a "otra cosa" si pensara en concurrir en una lista para "garantizar un escaño o una posición en el partido".

Sobre las ofertas recibidas, Pablo Casado ha dicho: "No soy la liebre de nadie, ni la tercera vía de nadie. Las terceras vías pueden ser o una plancha o pueden abrir el Mar Rojo. Yo espero abrir el Mar Rojo".

Por otra parte, ha solicitado que "haya libertad de voto" y que se deje a los afiliados "votar en libertad" en este novedoso proceso de primarias en el seno del Partido Popular.

En este sentido, ha dicho que le "preocupa la cantidad de personas" que se han dirigido a él para decirle que están "recibiendo presiones".

"Hay que dejar votar en libertad", ha insistido en la capital abulense, donde ha finalizado la primera jornada de un periplo que le llevará mañana por la zona de Levante.