Casado asegura que no ocupará ningún cargo en otra candidatura si no gana

PP CONGRESO

Madrid, 28 jun (EFE).- El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha asegurado hoy que si pierde en este proceso no aceptará ningún cargo en otra candidatura, y tampoco aceptará ser candidato a la Comunidad de Madrid ni al Ayuntamiento, ni portavoz en el Congreso.,Así lo ha asegurado Casado en una entrevista en EsRadio en la que ha señalado también que no se siente representado por ningún otro candidato.,"Ya anuncio que no ocuparé ningún cargo en otra candidatura", ha dicho Casado en esta