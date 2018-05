Carmena no quiere hablar de elecciones pero se siente bien y con fuerzas

MANUELA CARMENA

Madrid, 14 may (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado hoy que no quiere hablar "de elecciones ni de candidaturas" porque queda "un año de trabajo" hasta los comicios de 2019 y ha añadido que se siente "bien y con fuerzas" y que si pusiese condiciones para repetir serían más "personales" que políticas.,Así lo ha manifestado la regidora madrileña en una entrevista en "'Los desayunos de TVE", donde ha asegurado que no quiere estar pendiente de "votaciones" o "encuestas" sino