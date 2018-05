Capella y Jordá no han sido convocadas por Torra y asisten a pleno Congreso

GOBIERNO CATALUÑA

Madrid, 23 may (EFE).- Las diputadas de ERC Ester Capella y Teresa Jordá, elegidas por el president Quim Torra para formar parte de su Govern, no han sido convocadas para tomar posesión de sus cargos de consejeras y permanecen hoy en el Congreso para votar el proyecto de ley de presupuestos.,Torra tenía previsto que sus consellers tomaran hoy posesión, pero el Gobierno central no ha publicado el decreto correspondiente, que debe ser un paso previo para ello, debido a que dos de los designados pe