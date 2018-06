Cadena perpetua para el autor del atentado con camión en Estocolmo

El uzbeko Rakhmat Akilov, autor confeso del atentado con camión del año pasado en el centro de Estocolmo en el que murieron cinco personas, fue condenado hoy a cadena perpetua por un tribunal sueco por un delito de terrorismo. Akilov, un solicitante de asilo simpatizante del Estado Islámico (EI) que tenía orden de expulsión de Suecia, recorrió el 7 de abril de 2017 casi 600 metros de la principal calle peatonal de la ciudad con un camión robado hasta estrellarlo contra la fachada de unos grandes almacenes.

Durante el juicio, confesó que pretendía obligar a Suecia a dejar la coalición internacional contra el EI y a no patrocinar una guerra en la que mueren "millones de musulmanes inocentes". La condena por terrorismo se basa en las cinco muertes y en la destrucción provocada que causó además "peligro público", según el fallo, que lo considera culpable también de 119 intentos de asesinato y de poner en peligro a 24 personas, además de decretar su expulsión de por vida de Suecia tras cumplir la pena. "No se pueden discutir sus simpatías por el EI, él mismo lo ha repetido y también se deduce del material encontrado en su móvil. No hay ninguna duda de que la pena total debe ser cadena perpetua, tampoco sobre su expulsión", señaló en una rueda de prensa el presidente del tribunal, Ragnar Palmkvist.

El fallo del juzgado de Estocolmo recordó también que Akilov pretendía cometer un atentado suicida, pero la bomba casera que había colocado en el interior del camión solo le provocó heridas leves y pudo huir en metro aprovechando la confusión, aunque fue detenido el mismo día por la noche en un suburbio de Estocolmo. "Quería que Suecia acabase su guerra contra el califato, dejase de enviar soldados a zonas de combate y mandar sumas de dinero gigantescas para combatir nuestro califato", dijo en el juicio Akilov, que se grabó jurando lealtad al EI, que nunca ha reivindicado el atentado.

Rakhmat Akilov -de 40 años, separado y con 4 hijos- llegó a Suecia en 2014 y pidió asilo alegando que sufría persecución política en Uzbekistán, pero las autoridades no dieron credibilidad a su petición, que además había hecho bajo identidad falsa. Su solicitud de asilo fue rechazada finalmente en diciembre de 2016, cuando se decretó su salida del país, y fue a finales de febrero cuando la policía emitió una orden de búsqueda contra el uzbeko, que permaneció en Suecia en la clandestinidad.