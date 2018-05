Cadena humana soberanista vasca dedicará un kilómetro a los presos catalanes

La organización soberanista vasca Gure Esku Dago (GED) dedicará el kilómetro del centro de Bilbao de la cadena humana que realizará el 10 de junio a los "presos políticos y exiliados" de Cataluña y venderá 600 pañuelos amarillos que reclaman su libertad.

Gure Esku Dago organizará ese día una cadena humana "a favor del derecho a decidir" que tendrá 201,9 kilómetros, comenzará en San Sebastián, pasará por Bilbao y concluirá en Vitoria frente al Parlamento Vasco, y en la que espera la participación de más de cien mil personas.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, el portavoz de la organización soberanista Ángel Oiarbide ha señalado que "la represión del Estado continúa" en Cataluña y se ha generado un "estado de excepción" ante el que la sociedad vasca no puede permanecer "de brazos cruzados".

Gure Esku Dago ha recordado especialmente a los expresidentes de ANC y Omnium en prisión, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y en la presentación de la iniciativa se han emitido sendos vídeos de apoyo de la actual presidenta de la ANC, Eliseanda Paluzie, y del vicepresidente de Omnium, Marcel Mauri.

Los 3.000 euros recaudados con la venta de los pañuelos se destinarán a la "caja de solidaridad de Cataluña".

Pese a este apoyo a los independentistas catalanes y las críticas a la "represión" del Estado español, el portavoz de Gure Esku Dago no ha querido pronunciarse sobre el apoyo del PNV, partido cuyo respaldo necesitan para el éxito de la cadena humana, a los Presupuestos del Gobierno del PP pese a mantenerse vigente la aplicación del artículo 155.

"Solo juzgamos nuestras acciones, no juzgamos lo que hacen o no hacen otros agentes. No hemos nacido para juzgar lo que hacen los demás, otros agentes serán los que tendrán que valorar actuaciones" como el apoyo del PNV a los Presupuestos", ha manifestado Oiarbide.