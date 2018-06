Cabanes: Mi candidatura puede ser la única oportunidad de cambiar el PP

El precandidato a presidir el PP Elio Cabanes asegura que si los 800.000 afiliados que tiene este partido votaran en las primarias, la suya "sería la candidatura con más posibilidades" de ganar, y advierte de que ésta puede ser "la única oportunidad de que este partido cambie de verdad".

En una entrevista con EFE, el también concejal en el municipio valenciano de La Font de la Figuera critica los "impedimentos" que se han puesto a los militantes para poder votar, y reclama que se abra un nuevo plazo para que la gente pueda inscribirse y ponerse al día de las cuotas.

Afirma que la gente "no está acostumbrada a pagar esas cuotas para poder votar" y que los estatutos del partido no recogen que haya que inscribirse para poder hacerlo. "Es una cosa que ha hecho el Comité Organizador del Congreso para tener más controlada a la gente que va a votar", critica.

Cabanes considera que con la situación actual le va a ser difícil conseguir votos, pero está convencido de que su candidatura sería la que tendría más posibilidades de salir adelante si los 800.000 afiliados del PP votaran, pues cree que tendrá el voto de los militantes y afiliados de base que están cansados de la situación actual.

Elio Cabanes (Font de la Figuera, Valencia, 1975) decidió presentarse para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP cuando escuchó que existía la posibilidad de una candidatura de consenso entre Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

"Me fui a mi casa y dije: aquí se va a votar sí o sí porque yo me voy a presentar y no voy a permitir que haya solo una candidatura", recuerda, ya que, a su juicio, "es bueno que haya más candidatos, nuevas formas de pensar y de actuar y un nuevo tipo de gente".

Considera que aquellas personas que forman parte de la cúpula del partido no deberían haberse presentado a este proceso, pues la gente quiere un cambio e ideas nuevas y eso, recalca, "no lo aportan las candidaturas que estamos viendo", ni siquiera, a su juicio, las de los más jóvenes.

Frente a eso, defiende que el perfil que él ofrece es el que "necesita ahora el partido", el de un empresario, que entrena a equipos de baloncesto los fines de semana, que se dedica "a la vida normal" y que conoce el sentir de la calle.

El precandidato afirma que el partido no ha superado todavía la corrupción y tardará tiempo en hacerlo, y asegura que a los militantes y afiliados de base y a los concejales les molesta toda la corrupción pero especialmente la de su partido, que es la que les "duele" y les "desanima".

"Lo que pasó con Zaplana hace un mes fue para nosotros un jarro de agua fría. Nos dejó la moral por los suelos. Hemos tenido que rehacernos y volver a tener fuerza", asegura, aunque también dice que eso les dio "fuerza para presentar esta candidatura".

Cabanes, quien lleva dos años en un proyecto de regeneración del partido, ve necesario un cambio de estructura que permita construirlo de abajo arriba para que la cúpula conozca lo que sienten las bases, y donde los concejales cuenten con un mayor apoyo de las diferentes direcciones del partido.

El precandidato cree que en parte ya ha ganado estas elecciones internas porque se le está oyendo, se está escuchando el mensaje de la calle, y éste está "llegando a los de arriba".

Elio Cabanes se ha referido también a la detención del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, para reclamar su dimisión, y ha instado a los partidos de izquierdas a que también la pidan y lo hagan "con tanta fuerza" como la han pedido para los cargos del PP implicados en supuestos casos de corrupción.