Un británico aprueba el carné de conducir después de 25 años y 33 exámenes intentándolo

Christian Whiteley-Mason tiene 42 años, vive en South Yorkshire, Reino Unido. Dio su primera clase de conducir en 1992. En su primer examen, estampó el coche contra una señal de tráfico tras subirse a la acera.

En 2003, seguía dando prácticas pero ya casi había abandonado la idea de sacarse la licencia. Llevaba once años de aprendizaje. Pero encontró un trabajo donde necesitaba conducir y su jefe le dijo que probase con un coche automático, porque a Whiteley-Mason lo que le daba pánico era el cambio de marchas. Ahí es donde se bloqueaba.

El 27 de febrero de 2017, Christian colgó en su perfil de Facebook su licencia de conducir. Esta la obtuvo despúes de 25 años de prácticas, 33 exámenes, 14 profesores y 11.000 euros. Esta historia se la ha contado este conductor tardío al diario británico The Mirror, donde ha relatado que nadie confiaba en él, ni siquiera su marido Darren. "Lo que pensábamos es que si se montaba en un coche, lo más normal es que tuviera un accidente"

Además de Darren, su primer profesor tampoco fue optimista. Le dijo que se diera por vencido porque nunca pasaría la prueba.

Por lo que no es normal que, cinco lustros después de empezar, Christian no se lo crea, tal y como ha declarado a The Mirror.

Una vez conseguido el carné, Christina dice que ha callado muchas bocas que no confiaban en él y se pasea por Barnsley, South Yorkshire, en un Smart automático, una modalidad de coche que le liberó del estrés y le permitió aprobar el carné de conducir 25 años después.