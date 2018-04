Bosch (ERC): No podemos dar el Govern a quienes se oponen a la democracia

El presidente del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha señalado hoy que los independentistas están "obligados" a formar Govern y a hacerlo "rápido", y ha aseverado: "No podemos entregar el Govern del país a nuestros oponentes, a quienes se oponen a la democracia".

En declaraciones a los medios en la caseta del partido en la Feria de Abril que estos días se celebra en Barcelona, Bosch ha reiterado que ERC está "a disposición de Junts per Catalunya" para investir al candidato que propongan, aunque ha insistido que se debe formar Govern lo más pronto posible.

"La mejor manera de servir a la gente es no entregar el gobierno de Cataluña a los del 155", ha asegurado en este sentido, y nombrar en cambio a un Ejecutivo que "administre la realidad".

Preguntado sobre la posibilidad de que el ex primer ministro francés Manuel Valls pueda liderar como candidato una plataforma de partidos de cara a las próximas municipales en Barcelona, Bosch ha considerado: "Nada es más fácil y sencillo que enfrentarnos a candidatos que no tienen un proyecto de ciudad o no quieren a la ciudad de Barcelona".

"Conocemos todos los barrios de la ciudad, porque hemos trabajado en ellos, codo con codo con la gente. Si alguien quiere presentarse sin quererla desde el primer al último ciudadano es su elección", ha indicado.

Sin embargo, ha rechazado plantear las elecciones municipales en clave catalana, pues ha dicho que es "contradictorio" que quienes siempre se han opuesto a "hacer consultas" sobre la independencia de Cataluña ahora quieran trasladar este debate a las elecciones por la alcaldía de Barcelona.