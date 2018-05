 “Black Panther” encabeza la lista de nominaciones de los MTV Movie and TV Awards

Los premios de la cadena de televisión más famosa del mundo preparan ya su alfombra roja. La película de Marvel, “Black Panther”, es el líder indiscutible entre los nominados.

Un año más regresan los MTV Movie and TV Awards, esta vez la cita con los premios más divertidos de la televisión tendrán lugar el 19 de junio. La maestra de ceremonia será la escritora y cómica estadounidense Tiffany Hadish.

Las películas y series más exitosas competirán por llevarse la estatuilla de las preciadas palomitas de maíz. Entre las claras favoritas encontramos las películas de Marvel, en especial “Black Panther” con 7 nominaciones, la cual supera a la taquillera “Vengadores: Infinity War” con solo 3. Quienes también han recibido 3 nominaciones y siguen de cerca a los superhéroes son “Plan de chicas” y “Star Wars: Los últimos Jedi”.

