EH Bildu reprocha al PNV que se fíe del PP en los presupuestos

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha reprochado hoy al PNV que se fíe de la voluntad de diálogo del PP para no apoyar las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos para 2018, unas cuentas ante las que mantiene su rechazo.

Beitialarrangoitia, tras la intervención del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la que se ha iniciado en el Congreso el debate de totalidad de presupuestos, se ha referido al acuerdo entre el Gobierno y el PNV para subir las pensiones este año un 1,6 por ciento y el IPC en 2019.

Con ese pacto cree que "la derecha española y la derecha vasca" demuestran que sólo piensan en las personas cuando se movilizan en la calle y se ven obligados a aplicar "parches" a unos presupuestos "antisociales y que en ningún momento se podrían aprobar".

Beitialarrangoitia ha considerado que la subida pactada no va a dignificar las pensiones y ha opinado que lo que pretende el Gobierno es presentar un programa electoral para intentar recuperar votos.

"Por eso sorprende -ha añadido- que el PNV diga que la voluntad de diálogo del PP va a ser suficiente para no apoyar las enmiendas de totalidad a los presupuestos como si a estas alturas el PP no hubiera demostrado que no es un partido fiable".

Además, ha advertido de que la elección de un presidente de la Generalitat no servirá para que desaparezca la "deriva autoritaria y recentralizadora del Estado".