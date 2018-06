Bayo irá al juez si el PP no investiga los "obstáculos" para ser candidato

José Luis Bayo, a quien el PP ha dado 24 horas para subsanar errores en sus avales para aceptar su candidatura a presidir el partido, ha pedido a la dirección nacional que investigue y depure responsabilidades ante los "obstáculos" que según ha denunciado el PP valenciano ha puesto a algunos aspirantes.

El expresidente de Nuevas Generaciones del PP de la Comunidad Valenciana ha afirmado en una rueda de prensa en la que ha explicado que suspende su candidatura que, de no ser así, emprenderá acciones legales.

Bayo ha explicado a Efe que ha detectado al menos quince personas que le dieron su aval y que están al corriente del pago de su cuota con el partido, pero que a "Génova no le consta".

Ante la "duda razonable" de que exista "algún error administrativo", ha reclamado a la Comisión Organizadora del Congreso extraordinario y a su presidente, Luis de Grandes, que "hagan efectiva" su candidatura "a la mayor brevedad posible".

Bayo ha defendido que cuenta con las correspondientes "pruebas" de que sus avalistas han pagado y de que se están "vulnerando sus derechos fundamentales a poder concurrir libremente a ser candidato a presidente del PP".

Según ha dicho a Efe el militante popular, el pago de las cuotas llega primero a la dirección regional y esta "decide luego si comunica o no a Génova que estamos al corriente".

Ha agregado que algunos han pagado en metálico en la sede y a la dirección nacional "no le consta que haya sido así".

Bayo ha subrayado que desde la sede regional le llamaron para informarle de que él mismo no estaba al corriente, algo que él rechazó porque tiene recibo del ingreso que hizo.

"Les dije que no era mi problema sino suyo y que yo iba para adelante. Con eso querían que no me presentara. Parte de la dirección del PP de la Comunitat Valenciana está poniendo obstáculos para que los afiliado valencianos no podamos optar a ser candidatos. Pues que Génova abra una investigación sobre este caso y a partir de ahí, que depure responsabilidades porque si no, emprenderé acciones legales. Lo tengo muy claro, voy a ir hasta el final", ha aseverado.

Bayo ha asegurado que sus acciones serían contra el PP valenciano y la organización del congreso porque "no" le deja funcionar: "Ahora mismo no soy precandidato, a mí se me están vulnerando mis derechos".

Ha recriminado que debería haber sido el partido el que confirmara los datos, porque él no tiene acceso a las bases de datos: "Nadie me ha dicho tienes tantos avalistas que no están al corriente y estos son sus nombres".

También ha denunciado que las sedes no están abiertas este fin de semana y que tuvo conocimiento del plazo que le habían otorgado para subsanar los errores en los avales a través de un medio de comunicación.

Según Bayo, otras candidaturas sí que han tenido acceso a la base de datos del partido y han podido mandar cartas y hacer llamadas: "O jugamos todos con las mismas reglas del juego o pido que se paralice este congreso y se convoque otra vez el Congreso nacional".