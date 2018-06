Bauzá anima a los candidatos a no tener miedo a suceder a Rajoy

PP CONGRESO

Madrid, 18 jun (EFE).- El senador del PP José Ramón Bauzá ha animado hoy a todas aquellos que tengan "ilusión por liderar" el PP a no tener "miedo" a presentar su candidatura para suceder a Mariano Rajoy, mientras él ha optado por redactar un documento sobre una "corriente liberal" dentro del PP que hará llegar a los candidatos.,En declaraciones a los periodistas en el Senado antes de la reunión del grupo parlamentario popular, Bauzá ha asegurado que no puede pensar "nada que no sea positivo" so