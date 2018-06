Batet acusa al PP de "crispar" y generar "mucha tensión" en los últimos años

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha acusado hoy al PP de generar "mucha, mucha tensión" en los últimos seis años usando para "crispar" un tema "tan delicado" como el modelo territorial, en alusión a Cataluña.

En la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, Batet ha respondido en estos términos a una pregunta del diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, interesado en saber si el Gobierno tiene previsto presentar en la Cámara una propuesta de reforma constitucional que afecte al modelo territorial.

Bermúdez de Castro se ha quejado de que ni el PSOE ni el Gobierno socialista tengan propuestas concretas sobre el modelo territorial o la reforma de la Constitución y ha señalado que cada día hablan de cosas distintas, como del federalismo asimétrico, la nación de naciones o el Estado plurinacional.

La ministra ha replicado que a los socialistas no les faltan propuestas y ha lamentado que el PP las vea siempre "como una amenaza", que "piensen que el diálogo y escuchar al otro o exponerse a debatir con otro en una comisión es una amenaza".

Según Batet, grupos como el popular sólo piensan en "destruir" y "crispar" y "seguir usando un tema tan delicado como éste para generar tensión, mucha, mucha tensión, que se ha generado precisamente durante los últimos seis años".

También ha asegurado que el Gobierno no presentará ninguna iniciativa unilateral ante la comisión sobre el modelo territorial del Congreso, porque es un espacio pensado para que debatan los grupos parlamentarios, aproximen posiciones y compartan un diagnóstico.

La cuestión, a su juicio, es si el PP "se va a sumar a esos esfuerzos o si va a seguir trabajando para ahondar en las discrepancias" e intentar "desgastar" al Ejecutivo con "una política que no merece en absoluto esa actitud".

El diputado del PP, por su parte, ha insistido en que el PSOE ha llegado al Gobierno "sin haber ganado unas elecciones, sin programa conocido y con el apoyo de los independentistas y radicales".

"Si tienen que pagar un precio político por ello, tienen que explicarlo en esta Cámara y a los españoles", ha subrayado y ha advertido que ese precio no será a costa de modificar la Constitución para satisfacer a los soberanistas.

En este contexto, ha preguntado qué "riesgos" está dispuesto a asumir el Gobierno para reformar el modelo territorial y la Carta Magna, en alusión a unas palabras recientes de la propia ministra.

"Un poco de seriedad, estamos hablando de la norma básica de la convivencia entre españoles", ha señalado Bermúdez de Castro, antes de añadir que su partido defiende el actual modelo, aunque está dispuesto a mejorarlo siempre que sea en beneficio del interés general de todos los españoles "y no de una minoría".

Así las cosas, su mensaje ha sido tajante: "Si quieren empezar un viaje irresponsable, no nos tendrán a su lado (...) No abran una puerta si luego no van a saber cómo cerrarla, no cometan esa irresponsabilidad".