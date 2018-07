PP baraja pedir que Sánchez comparezca en el Senado por la situación del país

El PP está estudiando la posibilidad de pedir la comparecencia extraordinaria en el Senado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta "de la situación de extrema gravedad" que, en su opinión, atraviesa España en estos momentos.

Así lo ha anunciado el portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, José María Barreiro, durante el pleno extraordinario que se está celebrando para la designación de los cuatro consejeros de RTVE que corresponde designar al Senado.

Una jornada que ha calificado de "grave porque no se está respetando la democracia" ni tampoco al Senado, puesto que el PP no podrá salvar a sus candidatos, porque, pese a tener mayoría absoluta, no cuenta con el apoyo de la mitad de los grupos.

Barreiro ha recordado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de renovación urgente de la cúpula "para evitar que esta circunstancia salga adelante".

Pero además de los medios legales, usarán los mecanismos parlamentarios de los que dispongan con este fin, ha advertido.

"Si tiene que ser, y es lo que estamos estudiando, un pleno extraordinario en esta Cámara, para que el presidente venga a dar cuenta de la situación de extrema gravedad que, a nuestro juicio, se está dando en este momento en España", ha zanjado.

En el Congreso está pendiente una comparecencia de Sánchez sobre política general que ha solicitado el propio jefe del Ejecutivo, así como el grupo del PP en la Cámara Baja, y que previsiblemente se celebrará la próxima semana.