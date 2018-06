Aznar invita a Manuel Valls a clausurar su foro sobre liderazgo y gobierno

VALLS CONFERENCIA

Madrid, 25 jun (EFE).- El ex primer ministro de Francia Manuel Valls pronunciará la conferencia de clausura del programa de máster del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), una organización presidida por el ex presidente del Gobierno José María Aznar.,La conferencia de Valls, prevista para el próximo 28 de junio, cerrará una semana de conferencias, mesas redondas y debates con los que el IADG clausura su programa de Liderazgo, Gobierno y Gestión Pública.,El exmandatario francés clausurará la c