¿Asistirá el padre de Meghan Markle a la boda de su hija?

A solo cinco días de la boda más esperada en Reino Unido una noticia desvelada por el medio estadounidense TMZ ha alterado el estado de felicidad absoluta que viven el príncipe Harry y su prometida Meghan Markle.

Según recogen los medios británicos el padre de la exactriz estadounidense Thomas Markle, de 73 años y que vive en Mexico, no asistirá al enlace y por tanto no llevará a su hija hasta el altar. Todo después de que este fuera cazado “in fraganti” falseando unas fotografías con un paparazzi norteamericano con las que ambos iban a lucrarse supuestamente vendiéndoselas a diversos medios internacionales para embolsarse la suma de 100.000 dólares.

Según la información de TMZ, Thomas ha decidido no asistir para no “avergonzar” a su hija y ha desvelado que hace unos días sufrió un pequeño ataque al corazón del que se ha recuperado. La hermanastra de Markle, que ha criticado en diversas ocasiones a la futura esposa del príncipe, ya ha admitido que fue idea suya organizar estas falsas exclusivas. A pesar de estas informaciones, la casa real británica no ha confirmado ni desmentido si el padre de Meghan estará, finalmente, o no presente en la boda. Piden “respeto” ante un “momento profundamente personal”.

Si finalmente se confirma esta noticia quedaría la duda de quien acompañaría al altar a Markle. Todo apunta a que sería su madre Doria Ragland, de 61 años, y que también va a asistir a la boda donde “iba a tener un papel muy especial” según habían confirmado fuentes cercanas a la familia de la prometida del nieto de la reina Isabel II. Además, esas mismas fuentes según varios medios ingleses, aseguraron que Markle estaba "encantada de tener a sus padres a su lado en esta importante y feliz ocasión".

Ambos tendrían que llegar esta semana a Reino Unido, donde conocerían por primera vez a la familia real británica al completo. Incluso estaba previsto que tanto el padre como la madre de Markle tomasen el té con la monarca y el duque de Edimburgo en el palacio de Buckingham.