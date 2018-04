Así rinden tributo al Dj Avicii las campanas de la catedral de Utrecht

En un homenaje al reciente fallecimiento del Dj sueco Tim Bergling, conocido como Avicii, la emblemática Torre Dom de la Catedral de San Martin de Utrecht hizo sonar sus campanas al compás de tres de los temas más sonados de artista como 'Wake Me Up', 'Hey Brother' o 'Whithout You'.

REUTERS

Varios vídeos que registraron el momento se compartieron en redes sociales a lo largo de la mañana del sábado y del fin de semana, convirtiéndose en virales.

El tributo lo confirmaba después RTL Netherlands, quien informaba que Malgosia Fiebig, la persona encargada de tocar el carrillón de la Catedral de Utrecht, fue quien preparó los temas del Dj sueco el mismo viernes, tal y como anunció en su perfil de Twitter a última hora.

Avicii murió el pasado 20 de abril. Su fallecimiento a tan temprana edad, 28 años, ha conmocionado al mundo de la música y de la música electrónica. El Dj llevaba tiempo retirado del panorama musical debido a unos problemas de salud relacionados con el alcohol.

Música de #Avicii en la torre de la catedral de Utrecht como tributo a DJ fallecido https://t.co/cS7nFVuGim #Domtoren pic.twitter.com/b8LATnKxFj

— Opy (@OpyMorales) 21 de abril de 2018