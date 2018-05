Arrimadas: "Torra no está para gobernar, sino para generar más confrontación"

GOBIERNO CATALUÑA

Barcelona, 30 may (EFE).- La líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, ha advertido hoy de que, con el nombramiento de un nuevo Govern, el presidente catalán, Quim Torra, "no está para gobernar, sino para generar más confrontación entre los catalanes y con el Gobierno de España".,En declaraciones a Antena3, Arrimadas ha considerado que Torra "seguirá desafiando a la legalidad y enfrentándose a más de la mitad de los catalanes con todas las decisiones que to