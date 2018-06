Arranca la misión espacial “Horizons”

“Deseo ver desde ahí arriba lo bello y lo frágil que es nuestro pequeño planeta, me hace preguntarme qué otros horizontes nos esperan, qué más hay ahí fuera”, dice antes de despegar Alexander Gerst, a punto de convertirse en el primer ciudadano alemán en comandar la plataforma orbital de la Agencia Espacial Europea (ESA). Junto al cosmonauta ruso Serguéi Prokopyev y la estadounidense Serena Auñón-Chancellor, despegará a las 11.12 GMT desde Baikonur (Kazajistán) como parte de “Horizons”, una misión internacional en la que se llevarán a cabo unos 60 experimentos para la investigación contra el cáncer o el estudio del cuerpo humano en la ingravidez y que se prolongará hasta el 12 de diciembre. “Pero los nuevos horizontes también son horizontes científicos”, añade, “averiguar cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona la vida humana ahí fuera”.

Entre los 60 experimentos que se llevarán a cabo en 16 módulos de la Estación espacial europea, se encuentra el estudio de enfermedades como el cáncer, el asma y la osteoporosis en estado de ausencia de la gravedad. Además de contribuir a avances médicos, se espera que estas pruebas señalen el camino de futuras expediciones a Marte o la Luna.

Gerst explica que “se ha descubierto que las células cancerígenas tienen un comportamiento distinto en la ingravidez” y que bajo circunstancias espaciales investigarán las propiedades biomecánicas de los músculos humanos en suspensión en el marco del experimento “Myotonos”, cuyos resultados podrían después llegar a aplicarse a la rehabilitación de fracturas óseas.

The Soyuz rocket that will carry @Astro_Alex, @AstroSerena and Sergei Prokopyev into space was rolled out and installed on the launch pad early this morning. Liftoff is set for 13:12 CEST (11:12 UTC) on Weds, 6 June: https://t.co/POll6q6LHa #Horizons

