Aragonès: "1-O nos vincula y no lo vamos a cambiar por acuerdo en despachos"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado hoy que no cambiarán el 1-O por "acuerdos en despachos", que en todo caso deberían ser refrendados por los catalanes, y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez diálogo "sin condiciones" y "sin renuncias".

En respuesta a una interpelación formulada por la portavoz del PSC-Units per Avançar Eva Granados en el pleno del Parlament, Aragonès ha insistido en que el mandato del 1-O es vinculante, por lo que el Govern no lo intercambiará por posibles acuerdos "en despachos": "El 1-O no es intercambiable por infraestructuras, financiación.... y si se piensa así se estarán equivocando", ha advertido el vicepresidente catalán.

En este sentido, Aragonès ha precisado además que cualquier acuerdo que afecte a la soberanía de Cataluña debe ser refrendado por la ciudadanía.

Ha reclamado de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez "poder hablar de todo" con un diálogo "sin condiciones y sin renuncias" y, en este contexto, ha situado el derecho de autodeterminación de Cataluña como también se ha hecho en otras "democracias avanzadas" como en Canadá con el Quebec o en el Reino Unido con Escocia.

El vicepresidente de la Generalitat ha manifestado la voluntad del ejecutivo catalán de llegar a "grandes consensos" en Cataluña que, en ningún caso, deben ser después "alterados" en el Estado.

Ha insistido en que el Govern tiene una "sola voz" y que "su objetivo y su proyecto" es el de hacer república con grandes consensos y amplias mayorías, rebatiendo así las dudas que había planteado Granados en su intervención previa.

"¿Quién lleva la voz cantante entre ustedes? Es importante que se aclaren porque unos hablan de desobediencia y otros de diálogo. El president Torra todavía no ha aclarado si piensa cumplir la ley", ha subrayado Granados.

La portavoz socialista en la cámara catalana ha reclamado al Govern que aparque la "gesticulación" y "deje de mirar por el retrovisor y mire hacia adelante para buscar una solución" a la situación de Cataluña: "España tiene un gobierno que quiere dialogar", ha asegurado.