El antichavismo reivindica su postura contra las presidenciales llamando a la protesta

La oposición venezolana ha reivindicado su postura en contra de las elecciones presidenciales del 20 de mayo que consideran fraudulentas llamando a sus simpatizante a una protesta en contra de la convocatoria cuatro días antes de los comicios. La llamada fue del Frente Amplio Venezuela Libre, organismo que engloba a varias tendencias políticas, incluida chavistas desencantados, y diversos sectores sociales y que no ha conseguido arrastrar a mucha gente en sus últimas convocatorias de protesta. "El día miércoles 16 de mayo convocamos a todo el país en Caracas y en cada una de las ciudades más importantes de nuestra tierra a una gran jornada de protesta por un futuro mejor, una jornada de protesta pacífica y democrática", dijo el portavoz del Frente, el diputado Juan Andrés Mejía, en rueda de prensa.

Mejía especificó que la protesta consiste en "salir pacíficamente a concentraciones en las principales ciudades" del país y anunció que los detalles de la actividad se darán en los próximos días para evitar, dijo, "acciones del Gobierno". El diputado calificó la agenda de "acciones mínimas" del Frente y entre las que se encuentran, entre otras, una asamblea ciudadana en Caracas en la que participarán los diputados opositores del Parlamento y representantes de la sociedad el próximo martes. El integrante del partido Voluntad popular (VP) se dirigió a los que "sienten temor porque las protestas han sido reprimidas" para decirles que "la única alternativa" a día de hoy es levantar la voz "pacíficamente" y aseguró que la "lucha" no culminará el día de las elecciones sino que se "profundizará".

Precisamente para la cita electoral adelantó que "a nivel mundial se estarán realizando jornadas de protestas que llamarán a todos los venezolanos en cada rincón de este planeta (...) a que alcen su voz en nombre de todos los que estamos luchando también dentro de Venezuela por un futuro distinto". Todo en un día en el que la campaña electoral siguió su curso con los candidatos llevando a cabo sus actos proselitistas sobre todo en Caracas. El presidente y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, compaginó sus dos cargos para reinaugurar el hotel Humboldt, el más famoso de la capital, reunirse con los principales representantes de las instituciones para tratar la lucha contra la corrupción y llegar a última hora de la tarde a un acto de campaña. En la barriada de Catia, en el oeste de la capital, el Maduro candidato reiteró que le da poco valor a que varios gobiernos del mundo hayan declarado que no van a reconocer el resultado electoral y que "solo le importa" lo que diga el pueblo.

"Yo les digo señores de gobiernos extranjeros, a mí solo me importa lo que diga el pueblo soberano de Venezuela y lo que reconozca el pueblo con su voto, en las calles, es lo único que me importa", afirmó frente a una multitud enfervorizada. Entre estos gobiernos se encuentran varios latinoamericanos, EE.UU. y el Parlamento Europeo, quienes defienden que no se dan las condiciones para los comicios sean justos y transparentes. Esta postura es defendida desde hace meses por la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alianza que decidió no participar por estos motivos y pidió a sus simpatizantes no sufragar el 20 de mayo al considerar que se estaría dando un baño de legitimidad a un Gobierno que aseguran que no la tiene.

Frente a este llamado a la abstención Maduro señaló hoy que está sopesando la idea de premiar "a todos los que vayan a votar libremente", sin especificar nada más. "Voten por quien quieran, pero es un reto para los venezolanos. Mientras más personas vayan a votar libremente, garantizamos la paz, la soberanía", defendió. Además de Maduro, para la convocatoria de mayo concurren el exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, el expastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada.