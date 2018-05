Ángel Garrido sostiene que Rajoy debe seguir gobernando "por interés general"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha expresado hoy su respeto a la decisión del PSOE de registrar una moción de censura tras la sentencia del caso Gürtel, pero ha considerado que "en este momento el interés general de España determina y aconseja que el Gobierno siga gobernando".

Tras presidir la toma de posesión de nuevos altos cargos del Ejecutivo regional, el presidente madrileño ha comentado a los periodistas que quizá el PSOE entiende que tiene "motivos" para presentar una moción pero, en su opinión, más allá de los "intereses partidistas" lo mejor es que siga el Gobierno actual.

"Acabamos de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, estamos en un momento en el que España tiene credibilidad, tenemos estabilidad presupuestaria y por tanto creo que el momento no es el oportuno. Pero insisto, siempre con respeto a las decisiones que tome cualquier partido", ha respondido en declaraciones a los periodistas.

Ángel Garrido se ha pronunciado así después de que el PSOE haya registrado su moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la "alarma" y la "indignación social" que ha generado la sentencia del caso Gürtel.

Dicha sentencia da por "plenamente acreditada" la contabilidad B del partido desde 1989, por lo que cuestiona la credibilidad, entre otros, del testimonio que prestó el presidente del Gobierno en el juicio.

Preguntado sobre ese asunto, Garrido ha respondido que no ha tenido "ocasión" de leer la sentencia "entera", si bien ha puntualizado que el PP no conocía lo que sucedió "hace nada menos que diez años". "No es algo que afecte al PP de ahora ni a sus dirigentes", ha considerado.

A su juicio, la sentencia "es justa en lo relativo a las personas" que han causado "un daño enorme a la credibilidad política en general" y del PP en particular y "deben pagar por lo que han hecho".