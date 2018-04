Alonso sobre la negociación del PGE con PNV: "Siempre hay un diálogo"

"Es evidente que la gente habla, que siempre hay un diálogo", ha asegurado hoy el presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, al ser preguntado sobre la existencia de una eventual negociación entre el Gobierno del Partido Popular y el PNV sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Alonso ha sido interrogado sobre ese asunto durante una entrevista concedida a la emisora Onda Vasca, en la que ha admitido que, aunque se trata de un asunto que no le "corresponde" a él, "aquí la gente habla y es absurdo pretender que no hay diálogo y que no se habla".

"Si pregunta a uno del PNV -ha ejemplificado- le dirá que no se está negociando, porque tienen un problema con el 155; si le pregunta a uno del PP en Madrid le dirá que respeta lo que diga el PNV porque tampoco quieren abrir debates innecesarios, y si me lo pregunta a mí le diré que, aunque lo supiera no se lo debería contar y, por lo tanto, ¿para qué hablamos de esto? Pero es evidente que la gente habla, que siempre hay un diálogo", ha zanjado.

En otro momento de la entrevista, el dirigente popular ha desligado la negociación de los Presupuestos de la política penitenciaria del Gobierno respecto a los presos de ETA. "Eso no puede estar en la mesa ni podemos mezclar las dos cuestiones. Desde el punto de vista del Gobierno en ningún caso va a poder embarcar, dentro de una negociación de presupuestos, una cuestión que no tiene nada que ver y que es distinta", ha dicho.

"En ningún caso eso se va a considerar como un aspecto que pueda ser objeto de negociación en el marco de la negociación de unos presupuestos", ha insistido Alonso, quien no obstante ha aclarado que tampoco ha apreciado por parte del PNV "una voluntad de ligar las dos cosas".