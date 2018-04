Alonso (PP) ve la propuesta del PNV tramposa y sin encaje legal

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha considerado hoy que la propuesta de "nuevo estatus" para Euskadi presentada por el PNV es "tramposa" y "no tiene encaje en la ley" ya que "no responde a un procedimiento que pueda ser pactado" ni a "una solución que pueda encajar en la ley".

Alonso ha clausurado en Bilbao un acto de su partido para poner en valor el Estatuto de Gernika, en el que ha advertido de que el planteamiento nacionalista que sostiene que "la ley no puede ahogar la democracia" parte "de una mentira radical".

Según ha afirmado, "las leyes son la expresión de la democracia" y "la democracia nos protege con leyes. Por eso, violentar la ley es violentar la democracia".

Alonso se ha referido a un estudio presentado en el acto por el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado sobre la propuesta nacionalista para indicar que su contenido "pretende desbordar la legalidad, el marco constitucional español".

"Dice Carlos Vidal -ha indicado- que quien ejerce el derecho de secesión no solamente destruye una comunidad política", además "destruye su constitución y viene a destruir la raíz del sistema democrático. Y esa es la propuesta -ha afirmado-, que es agresiva, tramposa y no encaja en la ley".

A su juicio, se asienta sobre un discurso que "falsea la realidad y violenta las bases en las que se debe sostener el sistema democrático".

El dirigente popular ha instado a combatir la propuesta nacionalista porque "es el camino que lleva a la división de los vascos".

"No queremos -ha dicho- una sociedad vasca que sea víctima de su pasado y de los desmanes en Cataluña".

Alonso también ha considerado que hay falta de "coraje" para someter a votación la propuesta en el Parlamento Vasco, en el que los nacionalistas, según ha indicado, hablan de mayoría soberanista.

A su juicio, "no lo someten a votación porque saben que ese texto es ilegal".

Alonso ha defendido el Estatuto de Gernika, del que ha dicho que "es garantía de libertades" y ha dicho que "más que nunca hay que cuidarlo", sobre todo, porque durante cuarenta años ETA "ha querido destruir ese engarce del País Vasco con el resto de España".

En el acto también ha tomado parte la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, quien ha acusado al PNV de "mirar más a Cataluña que a Euskadi" y presentar una reforma del autogobierno "con aparente ropaje semántico que suena bien pero que, en realidad", hace referencia al "derecho de secesión".

Fernández ha considerado que el PNV "está intentando quebrar" el consenso habido en torno al Estatuto de Gernika y "abrir otra vez trincheras en Euskadi", distinguiendo entre "vascos buenos y malos", y ha pedido al partido nacionalista que "escuche a la mayoría de vascos" que no quiere iniciar "un camino rupturista".

También la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha pedido al PNV que "no cree problemas donde no los hay y no desvirtúe el Estatuto de Gernika, convirtiéndolo en una simple hoja de reclamaciones".

En el acto, se ha homenajeado al miembro del PP Alfredo Marco Tabar, que participó en la aprobación del Estatuto de Gernika como representante de la UCD, mientras que Alianza Popular no apoyó el Estatuto.

En su intervención, Marco Tabar ha señalado que volvería a actuar en favor de la aprobación del Estatuto, pero ha denunciado su aplicación "torticera", especialmente en educación, por parte de los nacionalistas.