Alfonso Guerra: Si Torra mantiene su actitud, no hay acuerdo posible

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha opinado hoy que, si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantiene su actitud, "no hay acuerdo posible" y que solo "puede haberlo, si cambia", porque el Gobierno "no puede cambiar" su posición, ya que es "lo que dice la Constitución".

Guerra ha sostenido que la Carta Magna "está por encima del Gobierno, el legislativo y el judicial", al ser preguntado por los medios sobre la reunión que mantienen hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Torra en la Moncloa.

Antes de participar en el curso "El Estado de las Autonomías en España: una visión desde Extremadura a los 35 años de aprobación de su Estatuto", el histórico socialista ha señalado que lo que "distorsiona" la reunión es haber aprobado "otra vez la declaración unilateral de independencia", no la respuesta del Gobierno, el recurso al Tribunal Constitucional (TC).

Guerra ha estado acompañado del expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha subrayado que sobre este asunto piensa "exactamente igual que Alfonso Guerra".

Por otro lado, y cuestionado por una reforma de la Constitución, el exvicepresidente ha afirmado que una de las reformas podría ser introducir "una cláusula de reserva de lo que no se puede modificar", como tienen la alemana y francesa, "por ejemplo, la intangibilidad del territorio".

Ha explicado que la Constitución Española es "rígida", pero no tanto como otras constituciones de países de la UE, como la italiana, la francesa o la alemana, que son "mucho más rígidas porque tienen cláusula de reserva de lo que no se puede modificar", lo que "no está" en la española.

Tras anunciar que estos días ha comenzado a escribir "un libro en defensa de la Constitución", con motivo de su 40 aniversario el año que viene, ha defendido que es "necesario" también hacer "un esfuerzo para dar a conocer la importancia que tiene histórica, cultural y socialmente respecto del pasado, en el presente y en el futuro".