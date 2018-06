Alcalde de Alsasua, contrario a las detenciones de condenados por agresiones

El alcalde Alsasua, Javier Ollo, ha mostrado hoy su desacuerdo con la detención esta mañana, para ser conducidos a Madrid, de los jóvenes de Alsasua condenados el pasado viernes por agredir a dos guardias civiles y sus parejas.

Ollo ha comentado en declaraciones a los periodistas que esta tarde se reunirá la Junta de Portavoces del Ayuntamiento "para valorar los pasos a seguir y ver qué posición" toman, aunque ya ha adelantado que será "coherente" con lo hecho hasta ahora, cuando han pedido "proporcionalidad, no impunidad".

El alcalde ha recordado que el viernes, al conocerse que se había condenado a los ocho jóvenes procesados a entre 2 y 13 años de cárcel, aunque el fallo no aprecia delito de terrorismo, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Alsasua ya aprobó una resolución que califica las penas de "desproporcionadas" y pide que no ingresaran en prisión hasta tanto no haya una sentencia firme.