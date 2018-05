Albiol pide respuesta de PP, PSOE y Cs a la "primera tontería" en Cataluña

CRISIS CATALUÑA

Madrid, 15 may (EFE).- El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha reclamado una respuesta conjunta de los partidos constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, a la "primera tontería" por parte del gobierno independentista en Cataluña.,Albiol, que ha pedido directamente al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no haga "electoralismo con el futuro de España", ha instado a los tres partidos constitucionalistas a actuar unidos porque a los independentistas "no se les puede dar ning