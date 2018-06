El PP achaca la desimputación de Planas a la nueva fiscal general del Estado

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha atribuido la desimputación del ministro de Agricultura, Luis Planas, solicitada por la Fiscalía de Huelva, a la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, y ha acusado al Ministerio Público de actuar como "abogado particular" del propio ministro.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha considerado lo ocurrido "una utilización muy espuria" de la Fiscalía General del Estado para respaldar a un ministro cuya defensa debería hacer él mismo ante los tribunales "pero no con la ayuda de ningún Gobierno".

Pero en todo caso, él tiene claro que, si Planas tiene ahora este problema, es porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en su día que "nunca metería en un despacho a una persona imputada", y ahora sí lo ha hecho al nombrar a Planas ministro, por lo que en su opinión "ha mentido".

En este sentido, el portavoz considera que, si Sánchez "no hubiera cuestionado la presunción de inocencia" y hubiera respetado los ritmos de la Justicia, "hoy el señor Planas no hubiera tenido el problema que ha tenido y la Fiscalía no tendría es estar actuando como su abogado particular".

La Fiscalía de Huelva ha pedido el sobreseimiento de las actuaciones contra el ministro de Agricultura, investigado en la causa que se sigue por la extracción ilegal de agua en el entorno de Doñana cuando era consejero de la Junta de Andalucía.