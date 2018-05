Absueltos los miembros de España 2000 que se concentraron en casa de Oltra

TRIBUNALES AMENAZAS (Ampliación)

Valencia, 31 may (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia) ha absuelto a los cuatro miembros de España 2000 acusados de un delito leve de amenazas, coacciones y falta de respeto a la autoridad por la protesta que realizaron ante la vivienda particular de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.,La jueza considera que los hechos no tienen "una intensidad tal que puedan ser constitutivos de un delito leve de amenazas", ya que "no puede darse por acreditado que objetivamen