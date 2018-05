Abandona el PP Ignacio Gil Lázaro, diputado del Congreso durante 33 años

Ignacio Gil Lázaro, histórico miembro del PP valenciano y diputado en el Congreso por esa provincia desde 1982 hasta 2016, ha decidido darse de baja como militante por no sentirse ya identificado con el partido que preside Mariano Rajoy.

Según ha confirmado a EFE el propio Gil Lázaro, ha tomado esta decisión tras "un largo proceso" que "intelectual y emocionalmente" le ha llevado a esa conclusión.

"Ya no me siento identificado con la realidad actual del PP", ha apuntado el histórico exdirigente 'popular', quien ha admitido también que no ha sido fácil tomar esta decisión tras 38 años de militancia.

Ignacio Gil Lázaro fue elegido diputado de Alianza Popular por Sevilla en los comicios de 1982.

Renovó su escaño, ya con el PP, en las elecciones sucesivas hasta las de 2011. En esa legislatura fue secretario primero del Congreso.

En los comicios de 2015, pese a ir en las listas, no llegó a ser reelegido.