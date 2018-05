Ábalos a Cs: La única garantía de elecciones es apoyar la moción del PSOE

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 28 may (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido hoy a Cs de que la "única garantía de que haya elecciones en un plazo razonable" es apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez y de que "apoyando a Rajoy no habría elecciones" y además "daría por bueno todo lo que dice la sentencia de Gürtel".,Ábalos, que ha asegurado que los socialistas no quieren poner fecha a las elecciones para no quitar legitimidad ni importancia a la moción de censura que plante