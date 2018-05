Ábalos: "No tenemos atado nada"

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 31 may (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reconocido hoy que su partido no tiene "atado nada" de cara a la votación de la moción de censura contra Mariano Rajoy, cuyo debate comienza a las nueve en el Congreso.,En declaraciones al entrar en hemiciclo donde abrirá el debate, Abalos ha asegurado que no hay nada "definitivo" pero que acude con la esperanza de sacar adelante la moción y con "el deber cumplido".,Lo que sí tiene claro es que si fracasa la moci