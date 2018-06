Ábalos no ve "rastro contable extraño" en la financiación del PSPV-PSOE

FINANCIACIÓN PARTIDOS

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho hoy en el Senado que no ve "rastro contable extraño" en la financiación del PSPV-PSOE entre 2005 y 2008 y ha subrayado que "no puede hacer nada" porque en esos años no tenía responsabilidad políticas en la Comunidad Valenciana.