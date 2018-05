Ábalos: Lo peor de Zaplana es que todos sabíamos a qué venía

EDUARDO ZAPLANA (Corrección)

(Corrige en el último párrafo de la NA3156 el año que Zaplana dejó de ser presidente de la Comunidad Valenciana: es 2002),Madrid, 23 may (EFE).- El secretario de Organización del PSOE y ex vicesecretario general de los socialistas valencianos, José Luis Ábalos, ha dicho hoy sobre la detención del expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana que "lo peor no es lo que hizo, sino que todos sabíamos a qué venía".,Ábalos, que ha hecho estas declaraciones en el Congreso, ha señalado que Zaplan