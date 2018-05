Ábalos: la lealtad con Cataluña no supone entregarse al Gobierno

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 31 may (EFE).- El diputado y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido hoy al PP que la lealtad de su partido con el Estado de derecho frente al desafío secesionista en Cataluña, "no supone entregarse" al Gobierno.,Durante su intervención en la defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Ábalos ha asegurado que los socialistas no se arrepienten de haber sido leales y de haber defendido la Constitución.,La misma Constitución que les ha llevado a exigir